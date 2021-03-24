Пентагон заявил, что США продолжат миссию в Сирии

Соединенные Штаты намерены продолжать сохранять свое присутствие в Сирии, так как, по их мнению, от террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) все еще исходит угроза. Об этом во вторник сообщил журналистам пресс-секретарь оборонного ведомства Джон Кирби, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы все еще сохраняем свое присутствие в Сирии, чтобы продолжать преследовать [членов группировки] ИГ. Это часть наших коалиционных усилий, - сказал он, отвечая на вопрос о целях нахождения американских военных в этой стране. - Они [террористы из ИГ] все еще находятся там и все еще представляют угрозу".

При этом Кирби подчеркнул, что основная часть группировки уже разбита, но в Сирии бесконтрольной все еще остается значительная часть территории.