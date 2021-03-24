Специалисты NASA намерены в апреле впервые испытать вертолет на Марсе

Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намерены в начале апреля провести первые испытания вертолета Ingenuity ("Изобретательность"), закрепленного на марсоходе Perseverance ("Настойчивость"). Об этом сообщили во вторник на пресс-конференции в американском космическом ведомстве, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Главный разработчик Ingenuity Боб Бэларам отметил, что полет, вероятнее всего, состоится "не раньше 8 апреля". Он допустил, что эти сроки "могут перенести на несколько дней" раньше или позже. Специалист констатировал, что аппарат является достаточно хрупким. В случае падения он может получить повреждения, из-за которых станет неисправным.

Руководитель планетологического подразделения NASA Лори Глейз подчеркнула на пресс-конференции, что Ingenuity, масса которого составляет около 1,8 кг, должен стать "первым вертолетом, который полетит на другой планете". Она отметила, что специалисты будут делать фотографии с помощью установленных на аппарате камер. По словам Глейз, это позволит собрать информацию о некоторых участках поверхности Красной планеты, за которыми затруднительно наблюдать из космоса.

Говард Грип, который отвечает за управление Ingenuity в полете, сообщил, что первоначально аппарат должен подняться на высоту около 3 м. Позже высота увеличится до 5 м. По словам Грипа, теоретически вертолет может подняться и выше, если возникнет необходимость.

Марсоход в настоящее время перемещается к тому месту, где, вероятно, начнутся испытания Ingenuity. Ожидается, что полеты аппарата будут продолжаться не менее 31 земных суток.

Согласно оценкам планетолога NASA Роберта Брауна, стоимость Ingenuity составляет около $80 млн.

О планетоходе NASA

Марсоход Perseverance 19 февраля осуществил посадку в районе кратера Езеро. Все операции во время нее осуществлялись в автоматическом режиме. Теперь в течение нескольких месяцев будет проходить проверка всех систем и оборудования. Специалисты NASA рассчитывают с помощью Perseverance обнаружить следы существования в далеком прошлом жизни на Марсе.

Ракета-носитель Atlas V с марсоходом стартовала в июле 2020 года с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Perseverance должен поместить образцы породы и грунта примерно в 40 специальных контейнеров. Планируется, что большую их часть в 2026 году заберет другой марсоход. Ожидается, что контейнеры будут погружены на специальный пусковой аппарат, который выведет их на орбиту Марса. Далее образцы подберет следующий аппарат, который должен доставить их на Землю. В NASA рассчитывают, что это произойдет в 2030-х годах.