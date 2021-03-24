Байден заявил, что действия КНДР по большей части не изменились

Действия властей КНДР в основном не изменились. Такое мнение выразил во вторник президент США Джо Байден, отвечая в штате Огайо на просьбу прокомментировать новые ракетные пуски Пхеньяна. Его слова приводит пресс-пул Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы усвоили, что ничего не изменилось", - отметил глава государства.