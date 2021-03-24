В Госдепе заявили, что США и ЕС условились ждать предложения Ирана по ядерной сделке

Евросоюз и Соединенные Штаты условились на переговорах в Брюсселе ждать предложения Ирана относительно путей возвращения к полному соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), призванного урегулировать кризис вокруг ядерных разработок Тегерана. Об этом сообщил во вторник представитель Госдепартамента США высокого ранга, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Он выступил на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен нынешнему визиту госсекретаря США Энтони Блинкена в столицу Бельгии. Стенограмму распространила пресс-служба Госдепартамента.

"Справедливо будет сказать, что на состоявшейся сегодня (во вторник - прим. ТАСС) встрече было понимание: мы смотрим на этот вопрос под одним углом. Мы также отмечаем необходимость продолжать тесно координировать действия в данном вопросе", - заявил упомянутый представитель внешнеполитического ведомства США, комментируя совместные переговоры Блинкена с главами МИД Великобритании, Германии и Франции.

"Было широкое признание того, что мы ждем предложения, которое, как сказали сами иранцы, разрабатывается [Тегераном], - отметил ведущий брифинга. - И когда поступит это предложение, мы [американские власти] вместе с нашими европейскими партнерами будем координировать следующие шаги". "Однако в настоящее время мяч на стороне Тегерана", - считает американский дипломат.