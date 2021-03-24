Байден: у США к концу мая будет достаточно доз вакцин, чтобы привить каждого американца

Власти США рассчитывают, что к концу мая у них будет достаточное количество доз вакцин от нового коронавируса, чтобы сделать прививку каждому жителю страны. Об этом заявил во вторник президент США Джо Байден, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"К концу мая у нас на руках будет около 600 млн доз - достаточно для каждого американца", - сказал американский лидер, выступая в штате Огайо. Трансляцию вели американские новостные телеканалы.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 29,9 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 543 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.