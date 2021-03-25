США в 2020 году обновили 10-летний рекорд по импорту нефти и нефтепродуктов из России
США в 2020 году импортировали из России самый большой объем нефти и нефтепродуктов с 2011 года. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, это следует из данных управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.
Объем импорта российской нефти и нефтепродуктов в минувшем году составлял 538 тыс. баррелей в сутки, больше было только в 2011 году, когда показатель достигал 624 тыс. баррелей в сутки.
Однако лидерами по экспорту нефти и нефтепродуктов в Соединенные Штаты в 2020 году являлись Канада (4,1 млн баррелей в сутки) и Мексика (750 тыс. баррелей в сутки).
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