Байден заявил, что намерен бороться за переизбрание на пост президента США в 2024 году
Американский лидер Джо Байден намерен бороться за переизбрание на пост президента США в 2024 году. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, он заявил на своей первой полноформатной пресс-конференции с момента вступления в должность главы государства.
"Мой ответ - да. Я планирую бороться за переизбрание, этого я ожидаю", - сказал он.
Ему был также задан вопрос, рассчитывает ли он участвовать в выборах вместе с Камалой Харрис в качестве кандидата на пост вице-президента. "Я в полной мере ожидаю, что так и будет, она прекрасно выполняет работу, она прекрасный партнер", - ответил Байден.
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