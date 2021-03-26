Байден заявил, что намерен бороться за переизбрание на пост президента США в 2024 году

Американский лидер Джо Байден намерен бороться за переизбрание на пост президента США в 2024 году. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, он заявил на своей первой полноформатной пресс-конференции с момента вступления в должность главы государства.

"Мой ответ - да. Я планирую бороться за переизбрание, этого я ожидаю", - сказал он.

Ему был также задан вопрос, рассчитывает ли он участвовать в выборах вместе с Камалой Харрис в качестве кандидата на пост вице-президента. "Я в полной мере ожидаю, что так и будет, она прекрасно выполняет работу, она прекрасный партнер", - ответил Байден.