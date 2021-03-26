Вашингтон намерен привлечь Китай к ответственности

Вашингтон намерен активизировать взаимодействие с союзниками и партнерами с целью принятия мер в отношении Китая. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил президент США Джо Байден.

Американский лидер отметил, что ранее в текущем месяце обсуждал с представителями ряда государств, "как привлекать Китай к ответственности в регионе".

Байден напомнил, что ранее переговорил с председателем КНР Си Цзиньпином. "У нас состоялся двухчасовой разговор. И мы ясно дали друг другу кое-что понять. Я вновь ясно ему дал понять то, что лично говорил [до этого] при нескольких личных встречах: мы не стремимся к конфронтации, хотя знаем, что будет жесткая, жесткая конкуренция", - рассказал хозяин Белого дома.

Он также подчеркнул, что Вашингтон будет настаивать на том, "чтобы Китай играл по международным правилам справедливой конкуренции, справедливой практики, справедливой торговли".