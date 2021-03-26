В Палате представителей Конгресса США устанавливают пуленепробиваемые двери

США 26 марта 2021 03:59 (UTC+04:00)
В Палате представителей Конгресса США устанавливают пуленепробиваемые двери

Работы по установке пуленепробиваемых дверей на входе в зал заседаний Палаты представителей начались в здании Конгресса США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, новые двери изготовлены с применением кевлара - материала, который используется в бронежилетах и касках для военных. Как отмечает портал, у американских конгрессменов сейчас двухнедельные каникулы, работы по установке новых дверей, как ожидается, продолжатся и после их завершения.

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