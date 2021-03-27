Суд в США обязал британца выплатить более $570 млн за мошенничество с криптовалютой

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк постановил, что Бенжамин Рэйнолдс, предположительно являющийся жителем Манчестера, должен выплатить $571 млн за использование мошеннической схемы, с помощью которой он вымогал криптовалюту биткойн. Об этом сообщила в пятницу Комиссия по торговле товарными фьючерсами, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее сведениям, Рэйнолдс будет обязан заплатить $143 млн на возмещение ущерба обманутым клиентам, а также $429 млн в качестве штрафа. По информации комиссии, в 2017 году от действий британца пострадали более 1 тыс. человек по всему миру, из них по меньшей мере 169 были жителями США. Всего Рэйнолдс смог заполучить 22 190,542 биткойна, обещая, что с помощью специальных трейдеров сможет принести прибыль для своих клиентов. В реальности он не производил никаких операций с полученной криптовалютой, а сохранял ее для личного пользования.