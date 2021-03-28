Госсекретарь США, главы МИД Японии и Южной Кореи могут провести встречу в апреле
Главы внешнеполитических ведомств США, Японии и Южной Кореи в настоящее время прорабатывают возможность проведения трехсторонней встречи в следующем месяце. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщило агентство Kyodo.
По данным дипломатических источников агентства, ключевыми темами этих переговоров должны стать Китай и КНДР. Ожидается, что переговоры пройдут в Соединенных Штатах и станут первой трехсторонней встречей глав внешнеполитических ведомств США, Японии и Южной Кореи с момента вступления в должность нового американского президента Джо Байдена.
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