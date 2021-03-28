США намерены выстраивать отношения с Китаем с позиции силы
США намерены с позиции силы выстраивать отношения с Китаем, которые обретают все более конфронтационный характер. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью журналистам телеканала CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Очевидно, в отношениях с Китаем возникает все больше аспектов, усиливающих конфронтацию, они определенно носят сопернический характер, но есть и сферы для сотрудничества, - указал глава Госдепа. - В конечном счете мы должны выстраивать отношения с Китаем с позиции силы". По словам госсекретаря, США в связи с этим будут рассчитывать на поддержку партнеров и союзников.
Лента новостей
За последние 4 года более полумиллиона граждан Грузии осуществили более миллиона визитов в страны ЕС
Состоялись мероприятия, посвященные 102-й годовщине создания органов безопасности Азербайджана (ВИДЕО)
Состоялось открытие нового административного здания Гянджинского городского управления СГБ (ФОТО/ВИДЕО)
Итальянский аналитический портал разоблачил новую политическую игру Армении, направленную на дискредитацию Азербайджана
По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой состоялась благотворительная акция (ФОТО)