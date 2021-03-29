Байден заявил, что его не волнуют планы Трампа посетить границу США с Мексикой

Президент США Джо Байден в воскресенье заявил о том, что его не волнуют планы бывшего главы государства Дональда Трампа в ближайшие недели посетить американо-мексиканскую границу. Беседу действующего главы государства с журналистами в штате Делавэр транслировали американские телекомпании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В субботу Трамп заявил, что "не считает необходимой свою поездку на границу", однако готов будет совершить ее "в течение ближайших нескольких недель" ради сотрудников таможенных служб.

Байдена попросили прокомментировать слова своего предшественника. "Мы реализуем план, в котором я весьма уверен. Меня не волнует, что делает другой парень", - ответил американский лидер.

Еще во время предвыборной кампании 2016 года республиканец обещал сторонникам проводить более жесткую иммиграционную политику и усилить пограничный контроль. В частности, он инициировал строительство стены на границе с Мексикой, утверждая, что это поможет пресечь нелегальную иммиграцию и контрабанду наркотиков.

Администрация Байдена в последнее время подвергалась жесткой критике в свете нарастающего притока людей, которые пытаются проникнуть в США незаконно из Мексики. Политические оппоненты, в частности, утверждают, что происходящее стало следствием слишком мягкого подхода нового президента США к нелегальной иммиграции. Кроме того, американские власти критикуют за то, что несовершеннолетних нелегальных мигрантов нередко содержат в условиях, которые не подходят для детей.

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас ранее предупредил о том, что Соединенным Штатам следует готовиться к прибытию в страну рекордного за последние 20 лет числа незаконных мигрантов из государств Латинской Америки.