Генсек ООН предупредил о возможном долговом кризисе развивающихся стран

Приближающийся кризис задолженности развивающихся стран рискует поставить под угрозу восстановление их экономик после пандемии с катастрофическими последствиями для жизни людей. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Реакция на COVID-19 и финансовые аспекты [кризиса] была фрагментарной, не помогают [решению проблем] и геополитические разногласия, - цитирует в понедельник главу ООН британская газета Financial Times. - Она был слишком ограниченной по масштабам и очень запоздалой".

Крупные развивающиеся страны со средним уровнем дохода, такие как Бразилия и ЮАР, брали крупные займы, как уточняет издание, у внутренних кредиторов, а не у иностранных инвесторов по процентным ставкам, намного превышающим те, которые доступны для богатых стран. В подобной ситуации опасности менее очевидны, чем во время предыдущих долговых кризисов на рынках развивающихся государств. Бразилия, в частности, резко сократила средние сроки погашения государственных облигаций, выпущенных в местной валюте, с пяти с половиной лет до кризиса, по данным ее центрального банка, до всего двух лет в 2020 году. Это снижает стоимость долга, но он должен быть погашен быстрее, что может быть очень проблематичным в случае кризиса.

"По сути, они заимствуют на внутреннем рынке, но сроки погашения сокращаются, - констатирует Гутерриш. - Это очень плохой сигнал. Есть иллюзия устойчивости, но она рискует преподнести довольно драматические сюрпризы, особенно если восстановление будет более продолжительным, чем ожидалось, из-за более медленного доступа к вакцинам".

В случае неспособности решить проблему приемлемого уровня долга "существует риск того, что мы поставим под угрозу восстановление экономик развивающихся стран с катастрофическими последствиями для жизни людей, с ростом голода и бедности, серьезными проблемами в системах здравоохранения и образования", подчеркнул генсек ООН. "Во многих случаях [это] ведет к нестабильности, социальным беспорядкам и в крайнем случае конфликтам. Теперь все взаимосвязано", - добавил Гутерриш.

По оценкам Всемирного банка, вследствие пандемии в условиях нищеты оказались почти 120 млн человек, причем большинство из них - жители стран со средним уровнем дохода.