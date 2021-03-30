Бывший президент США Трамп создал сайт для общения со своими сторонниками

Экс-президент США Дональд Трамп запустил сайт, предназначенный для коммуникации со своими сторонниками, сообщил во вторник телеканал Fox News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно информации на сайте, ресурс предназначен для "сохранения великолепного наследия администрации Трампа и для продвижения повестки "Америка - прежде всего" (America first)". Офис республиканца "будет стремиться информировать, просвещать и воодушевлять американцев изо всех слоев населения".

Ресурс позволяет пользователям "поделиться своими мыслями" с 45-м президентом США и его супругой Меланьей. Сторонники бывшего президента, заполнив бланк со своими контактными данными, смогут оставить заявку на приглашение четы Трампов на какое-либо мероприятие или на их приветствие по какому-то особому случаю.