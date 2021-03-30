В ООН призвали в развитии городов учитывать уроки пандемии коронавируса

Руководители муниципалитетов должны учесть уроки пандемии коронавируса при планировании развития городов, чтобы подготовиться к возможным чрезвычайным ситуациям в здравоохранении в будущем. Об этом говорится в опубликованном в Женеве во вторник докладе Программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат), Trend со ссылкой на ТАСС.

В исследовании, основанном на анализе ситуации более чем в 1,7 тыс. населенных пунктов, говорится, что города должны стать "более зелеными и здоровыми". Авторы доклада напоминают, что в первые месяцы нынешней пандемии на городских жителей приходилось 95% всех случаев заражения коронавирусной инфекцией, а урбанизированные территории столкнулись с быстро эволюционирующим "кризисом в области здравоохранения наряду с вызовами в сфере безопасности на транспорте и возросшими потребностями в сфере продовольствия и водоснабжения". По мнению экспертов, руководители муниципалитетов и планировщики должны "учесть уроки COVID-19". "Неравенство, характеризующееся отсутствием доступа к основным услугам, а также бедность и стесненные жизненные условия стали ключевыми дестабилизирующими факторами роста масштабов и воздействия COVID-19", - констатировали в ООН-Хабитат.

По мнению авторов доклада, дизайн зданий "должен быть пересмотрен, чтобы избежать скученности, обеспечить работу систем вентиляции и свести к минимуму контакты между потенциальными пользователями". Следует также "отдать приоритет потребностям жителей в личном доступе к зеленым пространствам" во время пандемии. Для этого может потребоваться концептуальное изменение внешнего пространства, а также перепрофилирование недостаточно используемых во время пандемии объектов, таких, как гостиницы, музеи и стадионы, в учреждения здравоохранения. Предлагается также пересмотреть местные правила, чтобы можно было использовать городские пространства более гибко, быстро адаптируя их под меняющиеся потребности. Городское планирование, считают в ООН-Хабитат, должно быть ориентировано на улучшение возможностей для пешеходов. При этом общественный транспорт должен "оставаться для жителей безопасным, доступным, надежным и эффективным", чтобы свести к минимуму риск инфицирования.

Как заявил в связи с публикацией доклада генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, "города - это двигатели динамизма и инноваций, и они способны помочь преодолеть проблемы развития". В свою очередь исполнительный директор ООН-Хабитат Маймуна Мохд Шариф отметила, что "нужно заняться системной бедностью и неравенством в городах, сделав больший акцент на жилищах, основных услугах, устойчивой мобильности и коммуникации". По ее словам, "это означает также защиту рабочих мест и предоставление финансовой поддержки городам".