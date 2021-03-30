Google Maps будет рекомендовать водителям экологически чистые маршруты

Американская корпорация Google во вторник анонсировала новую функцию сервиса Google Maps: карты будут предлагать водителям более экологичные варианты маршрутов, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы выстраиваем новую модель составления маршрутов, оптимизированную для более низкого расхода топлива в зависимости от наклона дороги и ее загруженности", - сообщила компания в своем блоге.

В этом году экологичные маршруты станут доступны владельцам устройств на базе iOS и Android в США. Карты будут предлагать пользователям разные виды транспорта (автомобиль, общественный транспорт, велосипед) с учетом личных предпочтений и популярных способов передвижения в конкретном городе, экологических соображений и времени в пути - этой опцией в ближайшие месяцы смогут воспользоваться жители всех стран мира.

Корпорация представила еще несколько нововведений в Google Maps. Теперь технология дополненной реальности Live View позволит видеть точное расположение объектов внутри помещений (например, можно будет легко найти ближайший лифт или санузел в аэропорту или торговом центре). Кроме того, пользователи смогут получать информацию о погоде и качестве воздуха в любом выбранном районе.