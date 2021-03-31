Tesla списывает деньги с клиентов без их разрешения

С сотен покупателей Tesla по ошибке дважды взимала плату за новый электромобиль. Теперь они пытаются вернуть свои деньги, но пока безуспешно. Об этом сообщает CNBC, передает Trend со ссылкой на Прайм.

Автогигант списывал десятки тысяч долларов с банковских счетов без разрешения или предупреждения клиентов. Причем суммы варьировались от 37 до 71 тысячи долларов. Эксперты отметили, что двойные платежи — обычная проблема в электронной коммерции и банковском деле.

Один из покупателей отметил изданию, что сразу же заметил ошибку (с него списали лишние 53 тысячи долларов), после чего устремился звонить и писать в компанию. Однако в Tesla или не брали трубку, или не могли дать ответ про возмещение. В результате ему посоветовали обратиться в банк. Пять дней спустя он все еще ожидает возмещения или каких-либо письменных обязательств. Мужчина испытывает финансовое проблемы и не может платить по ипотеке.

Деньги наверняка будут возвращены, потому как налицо техническая ошибка. Однако Tesla пока не комментирует ситуацию, так что сроки отмены транзакции неизвестны. Также не сообщается, насколько это массовая проблема.