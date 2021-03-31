Более 100 жителей штата Вашингтон заразились коронавирусом после полной вакцинации

Департамент здравоохранения штата Вашингтон проводит расследование более 100 случаев выявления COVID-19 у людей, прошедших полный курс вакцинации от нового коронавируса. У всех этих инфицированных, как отмечается, тесты, подтвердившие наличие заболевания, были сделаны по истечении более двух недель после вакцинации. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду местная телестанция KOMO News.

Эксперты полагают, что речь идет о случаях "пробивания" вакцины, присущих любой вакцинации с применением любых препаратов, так как ни один из них не обеспечивает 100-процентной защиты от заболевания. Эффективность уже имеющихся на рынке вакцин от коронавируса не превышает 95%. Это подразумевает наличие риска того, что 5% вакцинированных все же могут заболеть COVID-19. Около 100 заразившихся жителей штата Вашингтон, предположительно, относятся к этим 5%, но это станет очевидным лишь по завершении начатого расследования.

Пока, по данным департамента здравоохранения штата, в Вашингтоне выявлены 102 случая заражения коронавирусом на миллион полностью вакцинированных жителей, что составляет 0,01% от общего числа привитых. У большинства этих людей с положительным тестом на COVID-19 заболевание протекает или протекало в легкой или даже незаметной формах. Лишь восемь из них были госпитализированы за период с 1 февраля, двое - оба в возрасте за 80 лет и имевшие иные серьезные заболевания - умерли.

"Важно помнить, что любая имеющаяся в настоящее время на рынке вакцина [от коронавируса] в большинстве случаев предотвращает развитие серьезного заболевания и летальный исход, - приводит телестанция слова главы департамента здравоохранения штата доктора Умайра Шаха. - Людям по-прежнему следует проходить вакцинацию при первой же появившейся у них возможности и убеждать в необходимости этого своих друзей, любимых и коллег".

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала пандемии выявлено более 30,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 550 996 человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.