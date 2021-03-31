Вакцина BioNTech и Pfizer в 100% случаев эффективна для возрастной группы от 12 до 15 лет

Вакцина от коронавируса консорциума германской компании BioNTech и американской Pfizer на 100% эффективна среди подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Как говорится в распространенном в среду пресс-релизе германского фармпроизводителя, во всех случаях у получивших препарат вырабатывалось достаточно антител, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вакцина хорошо переносилась и показала стопроцентную эффективность против COVID-19", - говорится в сообщении. При этом указывается, что титр антител был выше, чем в возрастной группе от 16 до 25 лет.

В исследовании приняли участие 2 260 человек в возрасте от 12 до 15 лет, проживающих на территории США. Вакцина, как подчеркивается в пресс-релизе, продемонстрировала сильную иммуногенность среди подростков через месяц после введения второй инъекции. Кроме того, у участников наблюдалась хорошая переносимость препарата с побочными эффектами, которые в целом соответствовали тем, что проявлялись у лиц в возрасте от 16 до 25 лет. Специалисты будут внимательно следить за состоянием здоровья подростков в течение двух лет после получения второй прививки для оценки иммунитета после вакцинации.

"Мы планируем представить данные исследования в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США в качестве предлагаемой поправки к нашему разрешению на использование в чрезвычайных ситуациях в ближайшие недели и другим регулирующим органам по всему миру в надежде начать вакцинацию этой возрастной группы до начала следующего учебного года", - заверил в свою очередь генеральный директор Pfizer Альберт Бурла. Таким образом, компании надеются получить разрешение на использование препарата среди подростков в возрасте от 12 до 15 лет на территории США и стран ЕС.