Белый дом заявил, что обзор политики США в отношении КНДР находится на финальной стадии

Администрация президента США Джо Байдена находится на финальной стадии обзора своей политики в отношении КНДР, при проведении которого учитывались также мнения представителей предыдущей администрации. Об этом сообщила в среду журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы находимся на финальной стадии <...> обзора нашей политики в отношении Северной Кореи. Это тщательный обзор различными ведомствами политики США в отношении Северной Кореи, оценка всех имеющихся вариантов действий в ответ на усиливающуюся угрозу, которую Северная Корея представляет для своих соседей и более широкого международного сообщества", - сказала она.

По ее словам, при составлении обзора новая администрация консультировалась с различными экспертами и бывшими американскими чиновниками, которые отвечали за политику в отношении КНДР, "в том числе с несколькими представителями предыдущей администрации" республиканца Дональда Трампа.

Жан-Пьер отметила, что результаты обзора будут обсуждаться на встрече, которую проведет 2 апреля в штате Мэриленд помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан с начальником управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея Со Хуном и генеральным секретарем Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамурой.