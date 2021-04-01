Пользователи в США и Канаде сообщают о сбоях в работе Netflix
Проблемы в работе сервиса потокового видео Netflix наблюдаются в среду в США и Канаде. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего популярные интернет-ресурсы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По данным сервиса, пользователи в основном сообщают о проблемах с подключением и просмотром видео. Часть жалоб касаются работы сайта Netflix.
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: В настоящее время нет территориальной единицы под названием Нагорный Карабах
Президент Ильхам Алиев: Уверен, что на Саммите, который пройдет в Турции, все мы будем участвовать вживую
Президент Ильхам Алиев: Зангезур, являющийся древней азербайджанской землей, теперь будет играть роль соединения тюркского мира
Президент Ильхам Алиев: Вывод в свое время Зангезура из состава Азербайджана и присоединение его к Армении означали географическое расчленение тюркского мира
Президент Ильхам Алиев выразил глубокую признательность Турции и ее Президенту Эрдогану за поддержку
Президент Ильхам Алиев: Здание так называемого парламента так называемой «Нагорно-Карабахской республики» будет уничтожено
Президент Ильхам Алиев: Если бы на Армению было оказано серьезное давление из-за оккупации, то вопрос давно мог найти свое решение мирным путем
Президент Ильхам Алиев: В конце нынешнего года Азербайджан передаст председательство в Тюркском совете братской Турции
Свыше 12% в портфеле Исполнительного кредитного агентства Азербайджана занимают кредиты групп заемщиков
В Азербайджане изменилась классификация расходов бюджета в связи с пенсионным обеспечением инвалидов войны
Информация о том, что армянские позиции на границе с Лачинским районом окружены, безосновательна – Минобороны Азербайджана
В двух городах в Карабахе будут построены Центры DOST – глава агентства в авторском проекте «Актуально с Сахилем Керимли»
В ВС Азербайджана организован цикл мероприятий в связи с Днем геноцида азербайджанцев - 31 марта (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев выступил на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ФОТО/ВИДЕО)
В Агдаме заново отстраивается разрушенный при обстреле дом ветерана Отечественной войны – репортаж Trend TV
На освобожденных землях Азербайджана обезврежено сотни мин и неразорвавшихся боеприпасов - Агентство