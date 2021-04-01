Пользователи в США и Канаде сообщают о сбоях в работе Netflix

Проблемы в работе сервиса потокового видео Netflix наблюдаются в среду в США и Канаде. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего популярные интернет-ресурсы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным сервиса, пользователи в основном сообщают о проблемах с подключением и просмотром видео. Часть жалоб касаются работы сайта Netflix.