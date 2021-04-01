Байден представил план модернизации инфраструктуры и развития рынка труда США

Президент США Джо Байден в среду представил план модернизации инфраструктуры и развития рынка труда США объемом более $2 трлн, который поможет создать миллионы рабочих мест в стране. Как подчеркнул американский лидер, это станет "крупнейшей инвестицией в рабочие места со времен Второй мировой войны", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня я предлагаю план для страны, которая вознаграждает труд, а не только богатство. <...> Это инвестиция <...>, которая бывает раз в поколение, отличающаяся от всего, что мы видели или делали с тех пор, как мы построили систему магистралей между штатами и [со времен] космической гонки <...>. По правде говоря, это крупнейшая инвестиция в рабочие места со времен Второй мировой войны. Мы создадим миллионы рабочих мест, хорошо оплачиваемых рабочих мест", - сказал американский лидер, выступая в штате Пенсильвания. Трансляцию вели американские новостные телеканалы.

По словам Байдена, реализация плана будет способствовать росту американской экономики и поможет Соединенным Штатам в конкурентной борьбе с Китаем. "Он сделает нас более конкурентоспособными, будет способствовать нашим интересам в сфере национальной безопасности и поставит нас в положение, [которое позволит нам] победить в глобальной конкуренции с Китаем в предстоящие годы", - сказал глава вашингтонской администрации.