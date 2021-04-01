Оценку эффективности вакцины Pfizer - BioNTech снизили до 91,3%

Эффективность вакцины от коронавируса, разработанной германской компанией BioNTech и американской Pfizer, составляет 91,3% после шести месяцев ее применения. Об этом говорится в пресс-релизе германской компании, опубликованном в четверг на ее сайте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В ноябре 2020 года генеральный директор и соучредитель BioNTech Угур Шахин сообщал, что эффективность препарата равна 95%.

"Компании Pfizer и BioNTech сегодня объявили обновленные результаты анализа 927 подтвержденных симптоматических случаев COVID-19, изучавшихся во время третьей фазы исследований, которые проводились до 13 марта 2021 года. Они показали, что вакцина Pfizer-BioNTech от COVID-19, BNT162b2, была эффективна против коронавируса на 91,3%, она оценивалась от семи дней до шести месяцев после введения второй дозы", - отмечается в сообщении.

Обновленные результаты третьей фазы исследований были обнародованы в соответствии с рекомендациями Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США для проверки безопасности и эффективности препарата на ключевых этапах клинических испытаний. Данные этого исследования, в котором приняли участие 46 307 человек подтверждают ранее опубликованные выводы и демонстрируют высокую защиту от COVID-19 в течение шести месяцев после введения второй инъекции. При этом указывается, что по определению федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, препарат продемонстрировал стопроцентную эффективность против тяжелого течения заболевания. В свою очередь Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов оценило эффективность вакцины на уровне 95,3% в случаях тяжелого течения болезни.

"Высокая эффективность вакцины, наблюдаемая в течение шести месяцев после введения второй дозы, и в отношении штамма [коронавируса], распространенного в Южной Африке, дает дополнительную уверенность в общей эффективности нашего препарата", - подчеркнул генеральный директор Pfizer Альберт Бурла. В свою очередь Угур Шахин указал, что полученные данные позволяют говорить о том, что вакцина может эффективно защищать от циркулирующих в настоящее время мутаций коронавируса, что является решающим фактором для достижения коллективного иммунитета и прекращения этой пандемии в мире.

21 декабря 2020 года Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало выдачу временного регистрационного удостоверения для вакцины от коронавируса, разработанной консорциумом BioNTech и Pfizer. В тот же день препарат был одобрен Европейской комиссией, что открыло путь для начала вакцинации на территории ЕС. Препарат относится к группе так называемых генных вакцин, содержащих в себе генетическую информацию о возбудителе.