США собираются выделить Палестине $125 млн в качестве финансовой помощи
Агентство по международному развитию США (USAID) и Госдепартамент уведомили американский Конгресс о намерении выделить палестинцам финансовую помощь в размере примерно $125 млн. Об этом в четверг со ссылкой на источник в Конгрессе сообщила газета The Hill, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, $75 млн из выделенных средств будут направлены на поддержку экономического роста и расширение доступа палестинцев к основным удобствам, также еще $10 млн пойдут на "трансграничную деятельность по примирению".
Как отмечает газета, данное решение администрации президента США Джо Байдена было принято для налаживания отношений между Соединенными Штатами и Палестиной.
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