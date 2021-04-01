США собираются выделить Палестине $125 млн в качестве финансовой помощи

Агентство по международному развитию США (USAID) и Госдепартамент уведомили американский Конгресс о намерении выделить палестинцам финансовую помощь в размере примерно $125 млн. Об этом в четверг со ссылкой на источник в Конгрессе сообщила газета The Hill, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, $75 млн из выделенных средств будут направлены на поддержку экономического роста и расширение доступа палестинцев к основным удобствам, также еще $10 млн пойдут на "трансграничную деятельность по примирению".

Как отмечает газета, данное решение администрации президента США Джо Байдена было принято для налаживания отношений между Соединенными Штатами и Палестиной.