Произошел сбой в работе сервисов Microsoft в США

Пользователи США в четверг сообщают о сбоях в работе ряда сервисов программной среды Microsoft 365. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

В частности, наблюдаются проблемы в функционировании платформы для групповой работы Microsoft Teams: 76% пользователей испытывают трудности при подключении к серверу, 20% не могут войти в свои учетные записи, еще 3% - на сайт.

Наибольшее количество жалоб поступает от пользователей, проживающих на восточном и западном побережьях страны.