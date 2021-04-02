Встреча лидеров США и Японии пройдет 16 апреля

Американская администрация подтвердила, что личная встреча президента США Джо Байдена и премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги состоится в Вашингтоне 16 апреля, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Дату переговоров Байдена и Суги объявил ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като.

Перед поездкой в Вашингтон Суга пройдет вакцинацию от коронавируса. Как ожидается, в ходе переговоров стороны обсудят Китай, КНДР, вопросы изменения климата и двусторонний стратегический альянс.