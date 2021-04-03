Власти США совместно с частным сектором скоро начнут внедрять паспорта вакцинации
Американские власти при содействии частного сектора в ближайшее время приступят к процессу внедрения так называемых паспортов или сертификатов для жителей страны, сделавших прививку от коронавируса. Об этом сообщила руководитель федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Рошель Валенски, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Глава ЦКПЗ добавила, что введение такого рода документов является важным вопросом во время пандемии. "Люди, получившие прививки, хотят иметь возможность продемонстрировать, что они вакцинированы. Я знаю, что некоторые правительственные учреждения в других частях мира выдают паспорта [для этого]", - добавила она.
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