Каждый пятый американец прошел полную вакцинацию
Каждый пятый американец к настоящему времени получил обе дозы одобренных в США вакцин американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, либо американской компании Moderna, либо одну дозу однокомпонентного средства американской Johnson & Johnson.
Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила руководитель федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Рошель Валенски.
Сообщается, что на данный момент 101,8 млн американцев получили как минимум одну дозу препарата. По последним данным, население США составляет примерно 328 млн человек.
Лента новостей
Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова провела встречу с министром торговли Турецкой Республики (ФОТО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с апрельскими боями (ФОТО)
"Подбиральщиком музыки за роялем ты не будешь! Или будешь профессионалом, или не будешь никем!" Откровения Фараджа Гараева
Азербайджан отдает приоритет Турции в сфере проведения восстановительных работ на освобожденных территориях - министр
Если в Баку проложить трамвайные и троллейбусные линии, трафик на дорогах может уменьшиться – эксперт
Мобильные глазная и стоматологическая клиники Azercell продолжают оказывать бесплатные медицинские услуги
Клинический медцентр №1 Баку вновь начал прием пациентов с COVID-19 - врач-инфекционист в видеопроекте "Актуально с Сахилем Керимли"
Ахмед Ахмедзаде освобожден от должности председателя ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана"