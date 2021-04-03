Каждый пятый американец прошел полную вакцинацию

Каждый пятый американец к настоящему времени получил обе дозы одобренных в США вакцин американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, либо американской компании Moderna, либо одну дозу однокомпонентного средства американской Johnson & Johnson.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила руководитель федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Рошель Валенски.

Сообщается, что на данный момент 101,8 млн американцев получили как минимум одну дозу препарата. По последним данным, население США составляет примерно 328 млн человек.