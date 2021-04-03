Три человека погибли при стрельбе на вечеринке в Северной Каролине
По меньшей мере три человека погибли, еще четверо пострадали в ночь на субботу при стрельбе на вечеринке в жилом доме в городе Уилмингтон (штат Северная Каролина). Об этом сообщило местное подразделение телекомпании NBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В доме проходила вечеринка. По меньшей мере семь человек внутри [помещения] получили огнестрельные ранения, трое [из них] умерли", - заявил глава местной полиции Донни Уильямс, не уточнив, в каком состоянии находятся пострадавшие.
Причины произошедшего и личность подозреваемого устанавливаются.
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