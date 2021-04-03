Три человека погибли в результате стрельбы в Мэриленде
Три человека погибли в ночь с пятницы на субботу в результате инцидента со стрельбой в округе Принс-Джордж в штате Мэриленд. Об этом сообщается в Twitter местной полиции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
ЧП произошло около 03:00 по местному времени. Патрулировавшие район полицейские услышали звуки выстрелов. Прибыв к месту происшествия, правоохранители обнаружили автомобиль и тела трех человек с огнестрельными ранениями: две жертвы, мужчины, были внутри машины, еще одна - женщина - находилась рядом с авто.
"Предварительно следователи не считают, что это случайное преступление. Мы находимся на месте преступления, чтобы установить подозреваемого или подозреваемых, а также мотив [преступления]", - отметили полицейские.
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