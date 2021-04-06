США не рассчитывают на прорыв на переговорах в Вене по ядерной сделке с Ираном

Администрация США не рассчитывает на прорыв на предстоящих в Вене переговорах по ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), призванного урегулировать кризис вокруг ядерных разработок Ирана. Об этом сообщил в понедельник на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы не недооцениваем масштаб стоящих впереди вызовов. Все только начинается. Мы не ожидаем немедленного прорыва. Мы полностью ожидаем, что эти обсуждения будут сложными", - сказал официальный представитель внешнеполитического ведомства США, комментируя скорые встречи в Вене.

Он подтвердил, что спецпосланник США по Ирану Роберт Мэлли едет в Вену для участия в этих начинающихся во вторник консультациях. Однако прямых переговоров между США и Ираном в Вене не запланировано, отметил Прайс.