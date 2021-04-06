В США зафиксировали первый случай заражения индийской мутацией коронавируса

Американские специалисты впервые зафиксировали на территории США заражение новой разновидностью коронавируса, которая ранее была обнаружена в Индии. Случай выявлен в штате Калифорния, сообщила газета San Francisco Chronicle в понедельник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Издание ссылается на информацию, представленную лабораторией по изучению вирусов Стэнфордского университета. Ее специалисты выявили один случай заражения. Он, предположительно, произошел в округе Санта-Клара в юго-западной части Калифорнии. Зафиксировано также еще семь случаев, при которых есть подозрение на заражение индийской разновидностью. Ожидается, что в ближайшие несколько дней специалисты установят, так ли это.

В конце марта власти Индии сообщили, что в стране обнаружена новая разновидность коронавируса с двойной мутацией. Как отмечает San Francisco Chronicle, эксперты допускают, что указанные мутации делают вирус более заразным. Не исключается также, что имеющиеся вакцины от коронавируса могут быть менее эффективны против индийской разновидности.