Власти Флориды нашли возможное второе место утечки из водохранилища с грязной водой

Власти американского штата Флорида обнаружили второе возможное место утечки из водохранилища Пайни-Поинт с загрязненной водой, расположенного на территории старого фосфатного рудника. Как сообщил в понедельник со ссылкой на местную администрацию телеканал ABC, чтобы не допустить разлива загрязненной воды с повышенным содержанием фосфора и азота и, как следствие, затопления ближайшей территории, для ее откачки из искусственного водоема будут установлены дополнительные насосы, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации телеканала, возможное второе место утечки обнаружили с беспилотника. После установки дополнительных насосов власти планируют откачивать и сливать в залив Тампа 280-370 млн литров в сутки вместо нынешних 130 млн литров из водохранилища, в котором изначально было порядка 1,8 млрд литров грязной воды.

По сведениям газеты The New York Times, об утечке из водохранилища сообщалось еще 26 марта, но она была небольшой и не представляла угрозы. Ситуация значительно ухудшилась в конце прошлой недели - возникла угроза прорыва искусственного водоема. 4 апреля власти ввели режим чрезвычайного положения в округе Манати (штат Флорида) и распорядились об эвакуации жителей и работников предприятий, расположенных рядом с Пайни-Поинт. Всего в этой зоне насчитывается порядка 316 домов.