Антираковый препарат назвали эффективным лекарством от COVID-19

Антираковый препарат Топотекан можно использовать для лечения от коронавирусной инфекции в средней и тяжелой формах. К такому выводу пришли ученые из Сингапура и США. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом пишет The Straits Times.

При тяжелой форме COVID-19 возникает очень активная реакция иммунной системы, в крови пациента увеличивается концентрация лейкоцитов, что к приводит к серьезному воспалению, повреждению тканей и зачастую к летальному исходу.

Противораковый препарат Топотекан ограничивает иммунный ответ, снижая тем самым риск воспаления. Такой результат, по словам одного из авторов исследования, Ананда Джеясэкхарана, "был достигнут за счет уменьшения дозы препарата по сравнению с тем, какой используется при лечении онкологии". Во время испытаний ученые установили, что средство не полностью подавляет иммунную систему и позволяет вырабатывать антитела.