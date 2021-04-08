Пять человек погибли в результате стрельбы на юго-востоке США
По меньшей мере пять человек, в том числе двое детей, погибли в результате стрельбы в городе Рок-Хилл в штате Южная Каролина. Об этом сообщил телеканал Fox 13, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Сотрудники правоохранительных органов выехали на вызов вечером в среду после сообщения о нескольких погибших в жилом доме. Были обнаружены тела пяти человек с огнестрельными ранениями: пожилой пары, их внуков и мужчины, работавшего у них на дому.
Отмечается, что расследование продолжается.
В Twitter полиции округа Йорк сообщается, что подозреваемого удалось обнаружить в доме, расположенном недалеко от места преступления. Информация о его дальнейшей судьбе не приводится.
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