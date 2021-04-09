США заявили, что работают над проведением конструктивной встречи в Стамбуле по Афганистану

Соединенные Штаты вместе с Турцией и Афганистаном работают над проведением стамбульской конференции по вопросу афганского мирного урегулирования. Об этом сообщил в четверг руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы работаем с нашими турецкими коллегами и афганской стороной в рамках подготовки к конструктивному участию в этой конференции", - отметил дипломат, добавив, что в настоящее время активно ведется работа по подготовке к проведению совещания, которое "ускорит мирный процесс" в Афганистане.

"Предстоящая конференция призвана помочь афганским переговорщикам добиться прогресса на консультациях и дополняет мирные переговоры, которые в настоящее время ведутся в Дохе", - указал Прайс. По его словам, спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад пока остается в столице Катара, где участвует в консультациях с представителями афганского правительства и радикального движения "Талибан".