Шесть человек пострадали при стрельбе в Техасе

Стрельба произошла в четверг в городе Брайан (штат Техас), шесть человек ранены. Об этом сообщила телекомпания CBS, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным канала, состояние нескольких пострадавших критическое.

Стрелявший пока не задержан.