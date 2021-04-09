Шесть человек пострадали при стрельбе в Техасе
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Президент Ильхам Алиев: Все города, села, исторические и религиозные места, мечети, кладбища разрушены. Это – проявление исламофобии
Министр образования Азербайджана выступил с презентацией на вебинаре в рамках конкурса «Восхождение»
Журналист сайта MondeAfrique составил обзор о разрушениях азербайджанских культурных памятников в Карабахе
Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом России Владимиром Путиным
Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации исламского сотрудничества (ФОТО/ВИДЕО)
Стало известно, сколько болельщиков смогут присутствовать на матчах Евро-2020 на Бакинском олимпийском стадионе
В бюджет Азербайджана по отчислениям государственного соцстрахования поступило более 895 млн манатов – Микаил Джаббаров
Азербайджан превращается в важный логистический центр между Европой и Азией – гендиректор Бакинского порта
В ВС Азербайджана проводятся мероприятия по повышению уровня морально-психологического состояния военнослужащих (ФОТО)