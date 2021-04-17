Байден сохранил на рекордно низком уровне лимит приема беженцев в США на текущий год

Президент США Джо Байден принял решение не увеличивать лимит приема беженцев в 2021 финансовом году (начался с 1 октября), сохранив его на уровне 15 тыс. человек. Соответствующий меморандум главы государства распространил в пятницу Белый дом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Такая квота на текущий финансовый год была установлена в конце октября прошлого года предыдущим президентом США Дональдом Трампом. Этот показатель является минимальным с 1980 года. В 2020 финансовом году лимит составлял 18 тыс. человек, и тогда он был сокращен почти вдвое в сравнении с 2019 годом, когда показатель равнялся 30 тыс. человек.

В феврале Байден заявлял о намерении увеличить квоту приема беженцев из-за рубежа до 125 тыс. человек в 2022 финансовом году. В свою очередь, агентство Reuters в феврале сообщало о планах администрации США увеличить лимит на текущий финансовый год до 62,5 тыс. человек.

В распространенном позднее в пятницу письменном заявлении пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что, "учитывая разрушенную [при предыдущей администрации] программу приема беженцев, <...> его (Байдена - прим. ТАСС) изначальная цель [о приеме] 62,5 тыс. [человек в текущем году] кажется маловероятной [для реализации]". "Президенту было рекомендовано предпринять немедленные меры для отмены политики Трампа, которая запрещала [прием] беженцев из многих ключевых регионов <...>. Сегодняшний указ сделал это. <...> Как ожидается, президент установит окончательную увеличенную квоту приема беженцев на оставшуюся часть финансового года к 15 мая", - добавила Псаки.