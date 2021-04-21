США выделят дополнительно $300 млн Афганистану в этом году

Соединенные Штаты выделят в этом году Афганистану дополнительно 300 млн долларов в качестве гражданской помощи. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В части нашей приверженности инвестированию и поддержке народа Афганистана мы работаем с Конгрессом США в плане предоставления 300 млн долларов в качестве дополнительного гражданского содействия в 2021 году по каналам Госдепартамента и Агентства США по международному развитию", - сказал Блинкен.