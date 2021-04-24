США и до Трампа просили от других стран НАТО увеличить расходы - Белый дом

США добивались от стран - участниц НАТО увеличения расходов на поддержание коллективной обороны еще до начала работы администрации бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ранее Трамп неоднократно критиковал Германию за то, что она, по его мнению, не тратит достаточно средств на поддержание коллективной обороны НАТО. Республиканец требовал от всех стран альянса в кратчайшие сроки довести оборонные расходы до 2% ВВП.

Демократ Байден в ходе предвыборной кампании делал упор на том, что при нем Вашингтон будет укреплять альянсы, в которых принимают участие США. Как сообщал ранее Белый дом, по итогам телефонного разговора в январе текущего года Байден и генсек НАТО Йенс Столтенберг выступили "за сохранение тенденции к увеличению оборонных расходов альянса".