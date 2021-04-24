Эксперты в США рекомендовали возобновить вакцинацию препаратом Johnson & Johnson

Эксперты федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США проголосовали за возобновление применение вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson (J&J). Об этом свидетельствуют результаты голосования, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно результатам, за возобновление вакцинации препаратом, разработанным подразделением J&J - компанией Janssen, людей старше 18 лет проголосовали 10 членов экспертного совета. Против высказались четыре эксперта, один воздержался.