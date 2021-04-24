Apple запустит программу для вакцинации сотрудников от коронавируса в своих офисах

Американская корпорация Apple совместно с аптечной компанией Walgreens Boots Alliance разрабатывает программу для вакцинации против коронавируса своих сотрудников прямо в офисах Apple. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает агентство Bloomberg.

Как сообщает агентство, корпорация представит сайт, с помощью которого работники Apple смогут записаться на вакцинацию. Разрабатываемая программа даст возможность большому количеству сотрудников вернуться в офис в ближайшее время. При этом Apple пока не возвращает всех работников в офис и не требует от записавшихся на вакцинацию выйти с удаленной работы.

Ранее корпорация призывала своих сотрудников вакцинироваться и предоставляла больничные в день вакцинации, а также на время восстановления после прививки.