В США сняли ограничения на применение вакцины Johnson & Johnson

Медицинские регуляторы США FDA и CDC сняли ограничения на применение вакцины от коронавируса производства Johnson & Johnson. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом говорится в сообщении регуляторов.

Оба регулятора считают, что использование вакцины должно быть продолжено, и уверены, что она является безопасной и эффективной, говорится в сообщении. Шанс тромбоза при ее применении оценивается как «очень низкий», но регуляторы обещают внимательно следить за возможными дальнейшими проявлениями этого побочного эффекта.

Экспертный совет при американском медицинском регуляторе CDC ранее в пятницу рекомендовал возобновить применение вакцины в США. За решение проголосовали 10 экспертов, против были четверо.

Новая рекомендация предполагает использование вакцины для всех жителей США старше 18 лет, при этом женщин в возрасте менее 50 лет должны предупреждать об очень редко встречающихся побочных эффектах в виде образования тромбов. Им предлагают представить возможность выбрать другие вакцины, допущенные к применению в США.

На прошлой неделе власти США рекомендовали временную приостановку использования вакцины от коронавируса от J&J после того, как стало известно о шести случаях образования тромбов у пациенток, получивших прививку от коронавируса вакциной J&J. Одна из них скончалась. По последним данным, число случаев возросло до 16, трое умерли.