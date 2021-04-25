США предоставят Индии дополнительную помощь в связи с ситуацией с коронавирусом

США 25 апреля 2021 08:39 (UTC+04:00)
США предоставят Индии дополнительную помощь в связи с ситуацией с коронавирусом

Власти США предоставят Индии дополнительную помощь в связи с ситуацией с распространением коронавируса в этой стране. Об этом сообщил вечером госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы искренне сочувствуем жителям Индии в разгар этой ужасной вспышки COVID-19. Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами в правительстве Индии, мы оперативно предоставим дополнительную поддержку жителям Индии и героям, [работающим в сфере] здравоохранения", - написал он в своем Twitter. Дополнительных подробностей глава американской дипломатии не привел.

Индия вновь вышла в мировые лидеры по числу заболевших за сутки. Страна уже лидировала по этому показателю в сентябре прошлого года, когда отмечалось более 90 тыс. случаев инфицирования за 24 часа. Теперь этот показатель значительно увеличился: третьи сутки подряд в Индии регистрируют более 300 тыс. заразившихся (в пятницу было выявлено 332 730 случаев), и уже третий раз подряд это мировой антирекорд. Число летальных исходов, связанных с коронавирусной инфекцией, возросло за 24 часа на 2 624 и составило 189 544. В то же время число выздоровевших увеличилось за сутки на 219 838 и достигло 13 867 997. На лечении находятся 2 552 940 пациентов с коронавирусом, что на 124 324 больше, чем сутками ранее.

Прививку от коронавирусной инфекции в Индии за последние сутки сделали 2 901 412 человек, общее число привитых граждан составило 138 379 832.

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