Пользователи в США сообщают о неполадках в работе Twitter
Сбои в функционировании сети Twitter наблюдаются в воскресенье у пользователей из США. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Согласно данным сервиса, 51% пользователей жалуется на перебои в работе сайта, 31% испытывает проблемы с приложением для iPhone и iPad, а еще 17% не могут войти в свои учетные записи.
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