Пользователи в США сообщают о неполадках в работе Twitter

Сбои в функционировании сети Twitter наблюдаются в воскресенье у пользователей из США. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным сервиса, 51% пользователей жалуется на перебои в работе сайта, 31% испытывает проблемы с приложением для iPhone и iPad, а еще 17% не могут войти в свои учетные записи.