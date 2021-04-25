Пользователи в США сообщают о неполадках в работе Twitter

США 25 апреля 2021 17:42 (UTC+04:00)
Пользователи в США сообщают о неполадках в работе Twitter

Сбои в функционировании сети Twitter наблюдаются в воскресенье у пользователей из США. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным сервиса, 51% пользователей жалуется на перебои в работе сайта, 31% испытывает проблемы с приложением для iPhone и iPad, а еще 17% не могут войти в свои учетные записи.

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