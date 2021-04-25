В ДТП с микроавтобусом в Джорджии погибли шесть человек
Шесть человек погибли в результате ДТП с микроавтобусом в штате Джорджия, еще несколько получили ранения. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении полиции округа Гвиннетт, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Авария произошла в ночь на 25 апреля примерно в 60 км к северу от столицы штата Атланты. Очевидцы увидели лежащий на боку горящий пассажирский микроавтобус, попытались вытащить из него людей и вызвали полицию.
Полицейские не уточнили информацию об обстоятельствах аварии, указав лишь, что, вероятно, в ДТП участвовал еще один автомобиль. Сейчас ведется его поиск. Несколько пострадавших, число которых в полиции также не уточнили, остаются в больницах.
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