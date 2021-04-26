Прототип первого доллара США продан на аукционе за $840 тысяч

Небольшая медная монета, отчеканенная монетным двором США в 1794 году, которая стала прототипом для американского доллара, продана на аукционе Heritage за $840 тысяч. Торги начались с отметки в $312 тысяч, но менее чем за минуту достигли отметки в $840 тысяч, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Монета ранее принадлежала бизнесмену Бобу Симпсону. Она немного напоминает серебряные доллары, которые затем чеканились Монетным двором в Филадельфии, но отличается от них отсутствием звезд. Поэтому она получила прозвище "Доллар без звезд с распущенными волосами" (у Свободы на аверсе развеваются волосы).

На реверсе изображен орел на скале, его обрамляет венок.

Такие монеты без звезд считаются большой нумизматической редкостью. Эту нашли во время строительных работ на Монетном дворе Филадельфии до 1876 года. Она немного пострадала от коррозии, так как долго пролежала в земле.