Формат церемонии вручения премии "Оскар" изменили из-за карантинных мер

Организаторы проходящей в воскресенье церемонии вручения премий "Оскар" Американской академии киноискусств обеспечили ее участникам возможность фотографироваться на красной ковровой дорожке, несмотря на пандемию, но из-за карантинных ограничений вынуждены были отказались от некоторых традиций. Трансляцию церемонии ведет телеканал ABC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Если ранее гости прибывали к театру Dolby в Лос-Анджелесе, в котором в прежние годы проходила церемония, и шли в здание по красной дорожке в окружении репортеров, то в этом году из-за необходимости соблюдать социальную дистанцию обеспечить участие в церемонии такого количества СМИ было невозможно. В застеленном красной ковровой дорожкой проходе в основную зону, где проходит награждение, установлен подиум для фотографирования, однако фотосъемку ведут немногочисленные журналисты.

Церемония в Лос-Анджелесе проходит не в театре Dolby, а на центральном вокзале Union Station. Он значительно вместительнее театра. Внутри вокзала участников рассаживают за стоящими на значительном расстоянии друг от друга столиками - за ними они ожидают начала церемонии. Гости в зоне ожидания - в кафе на открытом воздухе - рассаживаются по два-три человека за столом с соблюдением социальной дистанции. Всего в церемонии примет участие 170 человек, в то время как до пандемии количество участников составляло несколько тысяч.

Это первая крупная церемония вручения наград в Голливуде в этом году, которая проходит в очном формате. В Лос-Анджелесе до последнего времени действовали строгие меры социальной изоляции - лишь недавно там снова открылись кафе и кинотеатры при условии частичного заполнения - так что существовали опасения, что организаторы сильно сократят традиционную оскаровскую программу. Все приемы, например, обычно сопровождающие церемонию, были отменены.

Церемония в этом году проходит под лозунгом Bring your Movie Love ("Приносите свою любовь к кино"). Съемка ведется со скоростью 24 кадра в секунду, а не 30, как обычно при съемке телепрограмм, что делает картинку более похожей на кинофильм.