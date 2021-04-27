Население США за 10 лет выросло на 22,7 млн человек
Численность населения США за последние десять лет выросла на 22,7 млн человек, что является вторым самым низким показателем за всю историю. Об этом сообщило в четверг Бюро переписи США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Перепись 2020 года показала, что постоянное население США на 1 апреля 2020 года составило 331 449 281 человека. Население увеличилось на 22 703 743 человека или на 7,4% по сравнению с 2010 годом", - говорится в сообщении бюро.
Данный показатель темпов роста населения стал одним из самых низких в истории США - ниже он был только в период с 1930 по 1940 годы, то есть во время Великой депрессии, когда население увеличилось только на 7,3%. В 2000 - 2010 годах темпы роста населения составили 9,7%.
Самым населенным штатом осталась Калифорния - 39 538 223 человека, а наименее населенным - Вайоминг с 576 851 жителем. Однако темпы роста населения в Калифорнии при этом были ниже, чем в Техасе и других штатах юга и Среднего Запада США.